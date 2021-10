Piet Hellemans helpt dieren in Roemenië: ’Fijn om dit te mogen doen’

Premium Binnenland

Geredde tijger Tsezar komt bij in Friesland: ’Hij is nog erg moe’

Tijger Tsezar is veilig aangekomen in de opvang voor grote katachtigen Felida in Friesland. Het dier zat eerder in een privéclub in Kiev (Oekraïne) en werd daar weggehaald uit slechte omstandigheden. Via een opvangcentrum in Oekraïne reisde Tsezar naar Nederland om in het landelijke Nijeberkoop bij ...