Amerikaans onderzoek: vrijgezelle mannen geven sinds coronacrisis minder om seks

Althans, dat beweren Amerikaanse relatie- en seksexperts op basis van een onderzoek dat is gedaan door de online datingwebsite Match. Maar liefst 81% van de ondervraagde mannen heeft aangegeven dat seks voor hun minder belangrijk is dan vóór de wereld werd getroffen door corona.

Onderzoekers en experts Helen Fisher en Justin Garcia zeggen tegen New York Post dat dat eigenlijk helemaal niet zo raar is. „De wereld is een tijd op slot geweest, dus dat doet wat met ons psyche”, zo stellen zij. „Veel mensen hebben geleden en de aanmaak van dopamine (het knuffelhormoon) en testosteron is daarbij flink gedaald.”

Volgens Fisher en Garcia is het heel simpel: hoe meer seks mensen hebben, hoe meer ze ervan willen. Maar ook: hoe minder seks je hebt, hoe minder groot de behoefte daaraan is. „De vrijgezelle mannen hadden (en hebben) tijdens corona minder seks en ervoeren veel stress. Dat heeft ervoor gezorgd dat seks voor hun minder belangrijk is geworden.”

Dat wil niet zeggen dat vrijgezellen mannen helemáál niet meer om seks geven. Het is simpelweg geen prioriteit meer, zegt Garcia.

Emotionele groei

Wat volgens hem wel opvallend is, is dat mannen meer waarde hechten aan goede reacties en waarvolle intieme ontmoetingen. „Slechts 11% van de single heren heeft aangegeven nog te willen rondscharrelen. Meer mensen willen minstens drie keer hebben afgesproken voordat ze met iemand het bed induiken.”

Hoewel het gaat om een Amerikaans onderzoek onder vrijgezelle mannen in de VS, denkt Fisher dat het een wereldwijde trend is.