Ⓒ Foto Paul Tolenaar

Als voor iemand het afgelopen jaar levensveranderend is geweest, is het wel voor Patrick van der Jagt (44), alias de Caveman. De Rotterdamse ex-dakloze en -verslaafde is inmiddels succesvol fotograaf. „Soms vraag ik me af of het allemaal wel echt is.”