Exclusief voor zoetekauwen: de drie lekkerste suikerbroden

Ik was toch best verbaasd door het feit dat de jongere collega’s op de redactie nog nooit van suikerbrood hadden gehoord... Tijdens de studie was het een welkom tussendoortje: het vulde goed en leverde snelle energie op! Bovendien was en is het gewoon erg lekker. Als het even kan met een laagje roomboter! Ondanks deze blinde vlek bij sommige mensen wordt het Fries suikerbrood op veel plekken verkocht.

Voor de goede orde: suikerbrood is witbrood waar suikerklontjes, kaneel en soms ook gembersiroop zijn verwerkt. Hoewel er meerdere soorten suikerbrood zijn, is de Friese variant het meest bekend. Het verschil zit hem overigens in de hoeveelheid suiker, Fries suikerbrood bevat 40 procent suiker, elders ligt dit percentage lager. Zo bevat Brabants suikerbrood 25 procent suiker. Leuk weetje: in Friesland was het traditie om een moeder suikerbrood te geven als ze bevallen was van een meisje. De kaneel en gember zouden helpen bij het herstel.

We vonden in de supers halve en hele broden in de bekende plakkerige zak. Het suikerbrood van Dirk/Dekamarkt (Bakkerij van der Zee) was volgens de fijnproevers te droog. „De structuur valt ook wat tegen.” Ook Aldi (Bakkerij Faber) kreeg de handen niet op elkaar. „Taai, oogt een beetje grauw. De suiker is redelijk hard.”

Al werd de intense kaneelsmaak wel gewaardeerd.

De lekkerste broden bleken heerlijk stroperig van boven en bevatten niet alleen krokante brokjes suiker, maar ook zompige slierten suiker en kaneel. Die suikerbroden kwamen van Albert Heijn, Jumbo en Lidl.

Top 3

1. Deze week gaat Albert Heijn met de eer aan de haal! Het suikerbrood kreeg hoge cijfers vanwege de perfecte balans qua zompigheid. „Een goede verdeling van de suiker in het brood.” „Heerlijk zacht!” €1,99 per 450 g

2. Met een tweede plek mag Jumbo ook tevreden zijn. Hun suikerbrood was „mooi smeuïg.” „Helemaal top, je hebt eigenlijk geen boter nodig.” Een enkeling vond dit brood net te zoet, overigens kwam deze collega niet uit Brabant. €2,49 per 450 g

3. Het suikerbrood van Lidl maakt deze week de top 3 compleet. Overigens wel met de hakken over de sloot. „Oogt droger dan het smaakt.” „De smaak mag iets intenser, maar de structuur van het brood is prima.” €2,49 per 700 g