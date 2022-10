Professor: waarom spreken Nederlanders elke buitenlander in het Engels aan?

Stelling: Stimulans Nederlands tv-aanbod goed idee

Om het Nederlands tv-aanbod een impuls te geven, moeten populaire streamingdiensten meer geld gaan steken in binnenlandse producties. Dat schrijft staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur, D66) in een wetsvoorstel dat dinsdag naar de Tweede Kamer is verstuurd. Is dat een goed plan of niet?