Dagrecept: Biefstuk met geroosterde tomaten en bosuitjes (makkelijker kan haast niet!)

Je ziet dit in de mediterrane keukens vaak terug; weinig poespas met veel mooie, pure smaken. Dit recept van die briljante Nigel Slater uit Aan tafel (Fontaine Uitgevers) past perfect bij dat no-nonsense motto.

Smelt de boter in een grote koekenpan en kruid de kogelbiefstuk met zout en peper. Als de boter niet meer schuimt kan de biefstuk in de pan; bak kort aan beide kanten goudbruin, haal het eruit en leg apart.

Snijd de bosuitjes overlangs doormidden en bak zachtjes totdat het iets verkleurt. Tijd voor de tomaten; halveer ze en doe ze erbij. Bak 10 tot 15 minuten met het deksel op de pan totdat de tomaten gaar zijn en her en der lichtbruin. Strooi er zout en peper over en druk ze even aan zodat het heerlijke sap vrijkomt.

Snijd de biefstuk in repen en voeg toe aan de tomaten. Bak het geheel nog even kort. Het vlees is dan warm, maar in het midden nog rood. Serveer met gekookte aardappeltjes of krokant brood dat je in die lekkere jus kunt dopen.

Nodig voor 2-3 personen:

- 450 g kogelbiefstuk

(een stuk)

- 650 g grote, rijpe tomaten

- 60 g boter

- 3 flinke bosuien

- zwarte peper

- zout