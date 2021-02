Mijn reis: ’Unieke ontmoeting met prinses van Jordanië’

Wie: Erieke Kuitert (29), partner bij PR-bureau Dutch Global Media

Mooiste reisherinnering

„Mijn meest bijzondere reisherinnering is mijn trip naar de FEI World Equestrian Games in 2014. Ik werd ingevlogen door de wereldwijde Fédération Equestre Internationale om de wereldruiterspelen te ervaren en te spreken met hun presidente, prinses Haya Bint Al Hussein van Jordanië. Na diverse screenings heb ik naast CNN en hun eigen FEI-TV als enige de mogelijkheid gekregen om samen te zijn met de prinses. Ze was een ontzettend warme en lieve vrouw om mee te spreken en we hebben samen erg gelachen.”

Dit was drama

„Afgelopen jaar miste ik in Barcelona mijn vliegtuig. Ik reisde alleen en was ruim op tijd op het vliegveld. Ik ging hier nog wat cadeaus inkopen. Ongeveer 25 minuten voor vertrek kwam ik bij de gate, maar hij bleek al te zijn gesloten en ze weigerden ze mij nog het vliegtuig in te laten. Ik had geen idee wat ik nu moest doen, dit was mij nog nooit gebeurd. Uiteindelijk ben ik van hot naar her gestuurd en moest ik terug door de douane om een nieuw ticket te kopen. Wel had ik het geluk dat ik dezelfde dag nog naar Amsterdam kon vliegen. Ditmaal stond ik vooraan bij de gate maar bij deze tweede vlucht konden passagiers nog instappen tot 5 minuten voor de vertrektijd!”

Geef geld

In het centrum van Marrakech, bij het bekende Djemaa el Fna-plein stormen alle verkopers op je af en de vrouwen pakken je handen om henna erop te smeren. Ik kon er gelukkig snel aan wennen en als je er niet op reageert laten ze je redelijk met rust. Er liep ook een man met ons mee die op een muziekinstrument een heel irritant geluid aan het spelen was. Het idee erachter was dat in plaats van dat je hem geld geeft om te spelen, je hem geld geeft om te stoppen. Waar hij uiteindelijk nog in slaagde ook.”

Ultieme vakantiegadget

„De Skiboot Butler. Ideaal voor fanatieke skiërs. Als ik even een stuk off-piste neem of hard van de zwarte pistes ga raggen wil ik mijn skischoenen extra strak vast hebben zitten zodat mijn ski’s maximaal meebewegen. Deze gadget stop ik in mijn binnenzak waardoor ik bij verkleumde vingers en zonder mijn leren handschoenen uit te hoeven doen met gemak mijn bindingen open en weer dicht krijg.”

Dit gaat altijd mee

„Een cocktailjurk en een clutch, je weet immers nooit wanneer je opeens naast een prinses komt te staan.”

Gekste ooit gegeten

„Witte kaviaar, de eitjes van de zeldzame albino-steur. Door deze zeldzaamheid is het een van de duurste etenswaren ter wereld. Het smaakte heel zacht en boterachtig.”

Ik droom nog van

„Het zien van het noorderlicht. In 2024 is er na 11 jaar eindelijk weer een piek qua zonneactiviteiten die dit verschijnsel veroorzaken, dus dat jaar ga ik ervoor!”

Meest memorabele vakantieliefde

Acteur Simon Baker (onder andere te zien in The Devil Wears Prada en The Mentalist), in mijn dromen waren we al getrouwd maar in het echt kwam het niet verder dan een gezellig galadiner waarbij hij mij Grace Kelly als bijnaam gaf.

Favoriet adres

„De monumentale hoeve van mijn schoonfamilie in Zuid-Limburg. Tijdens de lockdown hebben we hier bijna 2 maanden gebivakkeerd. Van het feit dat Limburgers echte Bourgondiërs zijn is mijn schoonvader het toonbeeld. Alles draait om goed eten en drinken. Hij heeft zelfs voor privégebruik een eigen Italiaans restaurant en een bar in zijn hoeve gebouwd. En als je dan die onvermijdelijke kater hebt duik je de volgende ochtend zijn spa met sauna in. Voor een wandeling loop je direct het bos of de velden in en bovenop de heuvel ernaast staat een verborgen kasteel waar je gezellig wat kunt drinken. Het nadeel is dat je tussen de dikke muren van de hoeve soms geen telefonisch bereik hebt, maar dit kan ook gezien worden als een voordeel.”

Meest overrated

„De crudités van Le Club 55 in St. Tropez. De beachclub is fantastisch, met een uitzicht over de gigantische jachten die voor anker liggen, waarvan de eigenaren nu naast je zitten te lunchen. De vrouwen kennen geen leeftijden, al lijken ze inmiddels allemaal op elkaar. Maar bij onze aankomst staat op tafel een groot plateau met een rauwe bloemkool, een venkel, een bosje radijsjes, wat vergeten groente en een rauwe champignon. En wat bleek, als je daar 1 radijsje vanaf snoepte mocht je de schaal van €120 afrekenen. Maar voor veel van hun gasten is dat een appeltje-eitje.”

