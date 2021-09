Culinair

Ingmar Voerman is in de ban van de vieux

Drankdeskundige Ingmar Voerman (39) heeft een droom. Hij wil het oer-Hollandse vieuxtje, al jaren in de vergetelheid geraakt, weer nieuw leven in blazen. Het ouderwetse ’koetsiertje’ moet hip worden. Oude drank in een nieuw jasje.