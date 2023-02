Dagrecept: Krenten-roggebrood met cacao

In principe kost het heel wat uren om origineel Fries roggebrood (zonder gist) te bakken. Dit krentenbrood bestaat uit een combinatie van roggemeel en tarwebloem en hoeft maar 45 minuten de oven. Het is een van de prachtige recepten uit het boek Elke dag bakdag (Becht) van Jayne Jubb. Vet een broodblik in.

Meng alle ingrediënten in een grote kom. Het beslag zal nat zijn, maar dat is prima. Giet het beslag in het broodblik. Dek af met een theedoek of plasticfolie en laat 1-3 uur rijzen, tot het deeg ongeveer verdubbeld is in omvang en/of tegen de bovenrand van het broodblik komt.

De rijstijd is afhankelijk van hoe warm of koel je keuken is: een warmere plek doet het deeg sneller rijzen. Verwarm de oven voor tot 180 graden (hete lucht, of 200 elektrisch). Bak het brood in 45 minuten gaar (kerven of inknippen is er niet nodig). Het brood is klaar als het hol klinkt wanneer je op de bodem klopt. Haal het brood eruit en laat volledig afkoelen op een rooster. Nu alleen nog bedenken wat je erop legt.

Nodig voor 1 brood:

- 200 g tarwebloem

- 50 g volkoren roggemeel

- 75 g havervlokken

- 100 g krenten

- 15 g cacao poeder

- 3/4 tl instant gist

- 1 tl fijn zout

- 375 g water

- zonnebloemolie, om in te vetten

