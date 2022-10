Achterover leunen in het vliegtuig: irritant, toch doen we het

Althans, dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van The Vactioner onder 1098 Amerikanen van 18 jaar en ouder. 77% van de ondervraagde reizigers vindt het onbeschoft als degene die voor hen zit de leuning volledig naar achter doet. 46% van de mensen doet het daarom ook niet, 28% doet het wel, maar vraagt eerst of de persoon die achter ze zit, het geen probleem vindt.

Armleuning

Tijdens het onderzoek is de mensen ook gevraagd of ze de armleuning graag delen met medepassagiers. Het overgrote merendeel van de ondervraagden, 93%, zegt dat de persoon die in een rij van drie stoelen in het midden zit, de armleuning ’verdient’. 37% van deze mensen staat de armleuning daarom altijd af aan een ander, 56% doet dat soms.

Schoenen

Om vliegen zo comfortabel mogelijk te maken, trekt 36% van de Amerikanen de schoenen uit in het vliegtuig. Van die mensen houdt 27% de sokken aan en bijna 10% trekt in het vliegtuig zowel de schoenen als sokken uit. Bijna 64% van de deelnemers aan de enquête doet de schoenen nóóit uit in het vliegtuig.