Dagrecept: deze kip-mango-salade heeft het allemaal (fris, zoet, zuur én hartig)

Snijd de kipfilet dwars door midden en breng op smaak met peper en zout. Bak de kip in 2 el olie in 8 tot 10 minuten goudbruin, laat het vervolgens op wat keukenpapier afkoelen en snijd de kip in kleine stukjes. Nu een truc die u misschien al kent: snijd de mango’s en avocado dwars doormidden en verwijder de pitten. Maak met een mes 4-5 insnedes in de avocado en schep met een lepel de reepjes eruit. Maak vervolgens kruislings insnedes in de mango-helften (ook hier tot aan de schil), vouw de schil binnenstebuiten en snijd de blokjes los!

De komkommer kan ook in blokjes; die schil mag je lekker laten zitten. Versnipper de rode ui, hak de knoflook en het basilicum fijn. Laat de kidneybonen en mais uitlekken en meng alle ingrediënten in een saladeschaal. Dan de dressing: meng 1 el olijfolie met 1 el rode wijn-azijn, 2 el limoensap en zout/peper naar smaak. Giet het over de die gezonde kleurexplosie en serveer de salade met brood, zoals een lekkere verse zuurdesem.

Nodig voor 2-3 personen:

- 200 g kipfilet

- 200 g edamame

(groene sojaboontjes)

- blikje kidneybonen (200 g)

- blikje mais (200 g)

- 1 komkommer

- 2 mango’s, 1 avocado

- 1/2 rode ui

- 1 el fijngehakte basilicum

- 2 tenen knoflook

- 1 el rode wijnazijn

- 1 limoen

- 3 el olijfolie, zeezout