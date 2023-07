Huishoud-expert Zamarra tipt: Zó ruikt de koffer weer fris voor je ’m gaat inpakken

Ruikt je koffer na een winter op zolder niet zo fris meer? Een muffe geur duidt op vocht of schimmel en dat is niet wat je wilt, zo vlak voor je vakantie! Schimmelgeur valt goed op te lossen door de koffer in te spuiten met een mengsel van half water en half schoonmaakazijn. Goed laten drogen. Ruikt de koffer zuur? Dan zijn er bacteriën in het spel. Die kun je aanpakken met een textielspray op basis van goede bacteriën, zoals Mylene probiotics home spray.

