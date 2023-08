Een smashburger? Smashed gyoza is dé nieuwe trend

Klaar om te meppen?

In de video demonstreert Jordan hoe het moet. Eerst maakt hij daarvoor een mengsel van varkensgehakt, koolsnippers en smaakmakers als sojasaus, sesamolie en gember. In principe kun je hiervoor simpelweg je favoriete gyozavulling gebruiken: ook Aziatisch gekruide mengsels met paddenstoelen, kippengehakt of garnalen zouden goede opties zijn.

Na het mengen van de ingrediënten legt Jordan gelijkmatige hoopjes (met behulp van een ijsschep) in een hete koekenpan met een laagje olie. Vervolgens legt ‘ie een rond gyozavel op elk hoopje gehakt.

Hierna komt het leuke werk: met de onderkant van een glas (een hamburgerpers zou nog beter zijn) geeft hij elk hoopje een flinke smash. Het gehakt is nu samen met het deeglapje platgedrukt en kan nu verder stomen (met wat extra water) en knapperig worden in de pan.

Maar waarom zou je?

Na een paar minuten bakken en stomen zijn de smash gyoza klaar om uit de pan geschept te worden. Het gehakt is dan knapperig en met een donkerbruin randje, het gyozavel transparant en mooi gaar.

Vraag je je nog steeds af wat de meerwaarde hiervan is ten opzichte van gewone gyoza? Nou: ten eerste bespaart het maken ervan je een hoop tijd. Want hoe heerlijk zelfgemaakte gyoza ook zijn, het vouwen ervan is een behoorlijk tijdrovend klusje waar je niet altijd de tijd voor hebt. Met smash gyoza omzeil je dat proces compleet.

Bovendien zorgt het aanduwen van het gehakt dat een groter deel van de oppervlakte de maillardreactie ondergaat. Net als bij smash burgers heb je daardoor een maximaal knapperig korstje met vlees dat in eigen vet gegaard is – lekker!

Vullen als tacootjes

Een bijkomstig voordeel van smash gyoza is dat je ze als een tacootje kunt vullen met nog meer lekkers. Easypeasyjordan doet dat bijvoorbeeld met kimchi en rijst. Dat principe hebben we ook zelf toegepast en we kunnen je vertellen dat dat een héél goed idee is, al helemaal met een smaakvolle dipsaus erbij.

Ga wat dat laatste betreft voor een mengeling van sojasaus en sesamolie, voor je favoriete crispy chili oil of voor Vietnamees geïnspireerde dipsaus.