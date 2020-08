Knuffel wordt achtergelaten op vliegveld, gaat op avontuur

Een echt feel good-verhaal: op het vliegveld van het Amerikaanse Cincinnati werd eerder deze maand een knuffelhond gevonden. Zijn 6-jarige eigenaar was hem verloren toen hij aan boord stapte van een vlucht naar Madeira Beach, Florida. Een zoektocht op Facebook naar de eigenaar van Jet, zoals de vliegveldmedewerkers hem hadden genoemd, begon. Baasje Jaydence Ronco werd uiteindelijk gevonden en de twee werden herenigd, maar niet voordat het speelgoedbeest nog een waar avontuur beleefde op het vliegveld.

Medewerkers namen hem namelijk op sleeptouw en deden daarvan verslag op social media. Voorzien van mondkapje en al mocht Jet - die later Masch Masch bleek te heten - een kijkje nemen in de cockpit van een vliegtuig, deed hij een rondje terminal, pakte een ijsje aldaar mee en checkte zowaar mensen in bij de gate. Dit alles was te volgen op social media, waar het beestje al snel een vaste schare aan fans verzamelde.

Uiteindelijk werd Jet/Masch Masch op het vliegtuig (!) naar zijn baasje gezet, waar de familie hem ophaalde en de medewerkers bedankte met een lading Oreo-koekjes. Een mooi avontuur met een happy end!