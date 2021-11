Dit kun je volgens Zamarra Kok doen tegen kalkresten in de keuken

Ria Verweij: „Ons keramisch keukenblad en een zwarte kraan vertonen steeds meer hardnekkige kalkresten. In het toilet zit een zwart, hardstone fonteintje en een zwarte kraan met hetzelfde probleem.”

Zamarra: Drenk keukenpapier in schoonmaakazijn en drapeer dit rond de verkalkte delen. Laat dit de hele nacht inwerken en verwijder de kalk de volgende dag voorzichtig met een wondersponsje. Blijf dit proces herhalen tot alles is verdwenen.

Overigens is de kans groot dat de binnenkant van de kraan ook is verkalkt. Misschien handig om die uit elkaar te schroeven en de onderdelen een nacht in een azijnbadje te leggen. Bij het fonteintje geen azijn laten intrekken omdat het natuursteen (vermoedelijk) kalkhoudend is. Daartoe is zuurvrije ontkalker verkrijgbaar, bijvoorbeeld HMK/ Moeller Stone Care R55.

