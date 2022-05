Recept: asperges met champignons, spinazie en sinaasappelsap

Premium Binnenland

De mysterieuze wereld van een Michelin-inspecteur

Op 30 mei wordt de nieuwe Michelingids gepresenteerd en weten we welke Limburgse restaurants een ster krijgen of moeten inleveren. Alec Steur (42) uit Berg aan de Maas was tien jaar in dienst van Michelin en beoordeelde restaurants in binnen- en buitenland. Dat betekent elke werkdag lunchen én diner...