Binnenvaartschipper Iris (36) staat haar mannetje, maar: ’Aan wal ben ik een meisje-meisje’

’Vroeger wilde ik dierenarts worden, heel iets anders dan wat ik nu doe. Door mijn ex-vriend kwam ik in aanraking met de binnenvaart. Ik was direct verkocht.

Hoewel je technisch gezien ’vast’ zit, geeft varen me een enorm gevoel van vrijheid. Het geeft een kick om zo’n groot schip door kleine sluizen te manoeuvreren en de lading netjes van A naar B te brengen. Nadat ik de benodigde papieren haalde en een baan vond, trok ik eropuit.

Inmiddels ben ik alweer een paar jaar een van de twee kapiteins op een schip van 183 meter lang. We varen heel Europa door om te laden en te lossen. Mensen kijken vaak gek op als ik vertel wat ik doe.

Mijn huidige man heb ik vanaf onze eerste ontmoeting laten weten dat ik voor niemand zou stoppen met varen. Daar kon hij zich gelukkig in vinden, haha.

Hoelang ik van huis ben, verschilt per keer. Soms zes weken, dan weer drie of heel soms één. Van tevoren is er geen peil op te trekken. Tandartsafspraken maak ik wel, maar meestal zeg ik ze ook weer af en neem ik last-minute het plekje van een toevallige uitvaller in.

Als ik lang weg ben en de eigenaar van het schip er is, probeer ik altijd even naar huis te rijden met de auto die we aan boord hebben. Lukt dat niet, dan komt mijn man met onze kinderen van 2, 4 en 7 mijn kant op.

Of ze varen gezellig mee, in de vakanties. Als zij mochten kiezen, waren ze continu aan boord. Maar dat gaat nu eenmaal niet. Wie wel altijd meegaan, zijn mijn katten. Het zijn binnenkatten en als ik aan het werk ben, vermaken zij zich prima in mijn ’appartement’.

Wasmachine

Hoewel ik lang weg ben, neem ik niet veel bagage mee. Ja, een hoop tassen met boodschappen voor soms wel een paar weken. Eten, drinken, kattenvoer, toiletpapier... van alles. Maar geen kleding, die laat ik gewoon aan boord liggen. Daar heb ik een wasmachine en in mijn kledingkast is er meer dan genoeg ruimte om alles neer te leggen en op te hangen.

Ik hoef ook geen bijzondere trucs te gebruiken of heel slim in te pakken. Eens in de zoveel tijd wissel ik een en ander om, maar verder verandert er weinig in mijn garderobe. In de zomer draag ik tijdens het werk een korte broek en een hemdje of shirt, ’s winters een trainingspak.

Wel zorg ik er altijd voor dat er in ieder geval wat setjes nette kleding en een paar mooie schoenen aan boord zijn. Stel dat we aan wal gaan, dan wil ik er leuk uitzien. Mijn trolley is daarom gevuld met toiletartikelen, verzorgingsspullen en mijn make-up en stijltang. Haha, ik ben geen brute buffel. Ik mag dan aan dek mijn mannetje staan, aan wal ben ik een meisje-meisje!”