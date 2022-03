Tuinvraag: kan ik al nieuwe planten inslaan?

Nu de zon zich voorzichtig steeds meer laat zien, snakken we naar wat kleur op het balkon en in de tuin. Weg met dat wintergrauw! Gelukkig is er een oplossing: kant-en-klare lentebloeiers. Veel kwekers springen daarop in en kweken al in het najaar bollen van vooral narcissen, hyacinten, tulpen en blauwe (en witte) druiven in potjes. Die zijn nu bloeiend en te koop; kijk maar bij de bloemist, het tuincentrum of zelfs in de supermarkt. Vanwege de knalkleuren wordt het balkon of de tuin in een handomdraai opgefleurd, zeker als je ze ook nog in vrolijk gekleurde potten zet.

Buik vol voer

Let wel: ze overleven alleen als de buitentemperatuur niet onder het nulpunt komt. Zet ze anders even binnen. Als de temperatuur rond het vriespunt schommelt, is er geen probleem. Wees niet te voorzichtig; een frisse temperatuur zorgt ervoor dat de lentebloeiers extra lang goed blijven. Bollen-op-pot blijven in de buitenlucht wekenlang mooi. Veel water hebben ze niet nodig, alleen bij droog weer. De meeste lentebloeiers hebben namelijk een orgaan met reservevoedsel. Zoals de narcis: een buik vol voer! April is de beste maand voor lentebloeiers.

Zelf een tuinvraag? Mail naar vrij@telegraaf.nl.