Vogelrecords: Hoger dan een vliegtuig en sneller dan een F1-wagen!

Slechtvalk: 389 kilometer per uur!

De titel ’snelste vogel in duikvlucht’ staat op naam van de slechtvalk. Het record van 389 kilometer per uur (sneller dan een Formule 1-auto!) werd in 2005 gemeten in de VS en kreeg een vermelding in het Guinness Book of Records.

Noordse stern: 90.000 kilometers in een jaar

De noordse stern vliegt van de Noord- naar de Zuidpool en weer terug Ⓒ getty images

Het record voor de langste afstand ooit afgelegd door een trekvogel staat op naam van een gezenderde Nederlandse noordse stern: de vogel vloog in 1 jaar tijd 90.000 kilometer. De noordse stern trekt over de Atlantische Oceaan naar het zuidelijk halfrond. Een deel van hen rondt Kaap de Goede Hoop, en vliegt de Indische Oceaan op en later naar Antarctica. Anderen gaan via Zuid-Amerikaanse kust naar het Zuidpoolgebied.

Rosse grutto: 10.000 kilometers ineens

De Rosse grutto vliegt tien dagen achter elkaar nonstop Ⓒ getty images

De rosse grutto vliegt vanuit Alaska in tien dagen ruim 10.000 kilometers naar Nieuw-Zeeland. Eten en slapen onderweg zit er niet in aangezien de route volledig over zee gaat. De gewone grutto kan er ook wat van. In 24 uur vliegt hij nonstop van Spanje naar Nederland.

Rüppels gier: 11.300 meter hoog

Rüppels gier: hoger dan een vliegtuig Ⓒ getty images

De hoogst vliegende vogel is de Rüppels gier. De Afrikaanse giersoort vliegt op een hoogte van 11.300 meter, hoger dan een vliegtuig! Om in de ijle lucht te kunnen vliegen, beschikt de gier over een speciaal type hemoglobine wat de zuurstofopname effectiever maakt.

Bijkolibrie: slechts 5 centimeter groot

Het kleinste vogeltje ter wereld: de bijkolibrie Ⓒ getty images

Met zijn lengte 5 tot 6 centimeter en een gewicht van 1,6 tot 2,8 gram zou je zomaar kunnen denken dat de bijkolibrie een insect is, maar het is toch echt een vogel. Hij eet nectar uit bloemen en komt vooral voor op Cuba.