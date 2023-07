Dagrecept: Kippensoep met venkel en citroen

Wel gaan vitaminen bij lange kooktijden sneller verloren. Onlangs kwam Masterclass Slowcooker uit van Bas Robben (Carrera), met onder meer deze kippensoep. Een braadpan met sudderplaatje werkt ook, de kooktijd is dan wel een stuk korter. Verhit de boter in een wijde hapjespan.

Leg de kippenbouten erin met de huid naar beneden en bak 3 minuten op middelhoog vuur goudbruin, bak ook andere kant 3 minuten. Haal de bouten eruit en leg ze in de slowcooker of braadpan. Voeg de venkel, knoflook en ui toe aan de hapjespan. Roerbak 5 minuten en schep dan de pan leeg in de slowcooker of braadpan.

Voeg de rijst, citroen en tijm toe, schenk de bouillon erin en zorg dat alle rijst nat is voeg zo nodig extra water toe. Stel de slowcooker in: 4 uur op hoog. Als je een braadpan gebruikt: laat 45 minuten pruttelen of totdat het vlees makkelijk van het bot loslaat. Vis de bouten eruit, haal het vel eraf en pluk ze kaal. Doe het vlees terug in de soep en haal de tijm en citroen eruit. Breng eventueel op smaak met zout en peper. Serveer met verse dille.

Nodig:

- 50 g boter

- 4 kippenbouten

- 1 venkelknol (overlangs in plakken van ½ cm)

- 2 tenen knoflook (plakjes)

- 2 uien (in dunne ringen)

- 150 g arbiororijst

- ½ citroen (in plakjes)

- 6 takjes tijm

- 1,5 l kippenbouillon

- zout en peper

- 5 g dille (blaadjes)