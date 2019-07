Eerste compleet nieuwe EV van Volkswagen direct uitverkocht

Volkswagen opende afgelopen mei voor het eerst de orderboeken voor de ID.3. Op de eerste dag bestelden al meer dan 10.000 mensen wereldwijd die auto. Ook in Nederland gaat de verkoop goed, meldt Luuk Hoogezand, PR Manager van Volkswagen, aan Autovisie. „We hadden een paar duizend plekken beschikbaar en die waren eigenlijk vrij snel vervuld”, vertelt hij. „Omdat we nu flinke wachtrijen hebben, proberen we toch nog meer productieplekken beschikbaar te maken.”

Iedereen die nu een ID.3 heeft besteld, moest Volkswagen een bedrag van €1.000 aanbetalen. Die kan overigens kosteloos geannuleerd worden. Met de nieuwe klimaatplannen en de mogelijk plotselinge verhoging van de bijtelling (van 4% naar 8%) in 2020, kan dat voor sommige consumenten een uitweg zijn. „Maar daar zien wij vooralsnog niet de effecten van”, zegt Hoogezand.

Wilt u meer weten over de Volkswagen ID.3 en bijvoorbeeld gelekte foto’s van het futuristische dashboard zien, lees dan verder op Autovisie.nl.