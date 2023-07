Zo kom je de zomer door als je snel overprikkeld raakt

Nine Gramberg, GZ-psycholoog bij OpenUp: We leven in een relatief extraverte maatschappij die is gericht op presteren op werk of school, sociaal zijn, sporten en leuke dingen doen. Je moet jezelf steeds laten zien, wat met veel prikkels gepaard gaat. Dat is lang niet voor iedereen prettig. Voor mensen met een meer introvert karakter is die drukte vaak vermoeiend.

Spanning

Ondanks dat niemand volledig introvert of extravert is, kan wel uit iemands hersenactiviteit worden opgemaakt of diegene een meer introvert of extravert brein heeft. Extraverte mensen hebben een relatief laag spanningsniveau en gaan sneller op zoek naar prikkels.

Mensen met een introvert brein hebben een hoger spanningsniveau, wat betekent dat prikkels al snel te veel zijn. Sommige mensen hebben meer spanning nodig, anderen hebben juist meer tijd nodig om alleen te zijn en te ontprikkelen.

De zomer kan dan veel van je vragen. Terwijl een extravert bij alle sociale activiteiten floreert, trek jij je misschien liever terug met een boek op de bank. Het helpt om te ontdekken wat je fijn vindt.

Energie

Waar haal je al dan niet energie uit? Vind je het leuk om met vrienden af te spreken, maar is een overvol terras te veel? Houd een picknick in het bos en kijk of je je activiteiten op je behoeften kunt afstemmen.

Plan alleen-tijd in om op te laden, met name na een evenement dat veel van je vraagt. Wees bewust van de hoeveelheid prikkels die je aankunt en hoe je vervolgens kunt ontprikkelen.

Onthoud dat de ’norm’ meer gericht op extraverten is. Je bent absoluut niet de enige die niet blij wordt van drie verjaardagen in één weekeinde.

Bespreek je uitdagingen en gedachten met een psycholoog. Voer gratis, vrijblijvend en anoniem een gesprek op zorgplatform OpenUp via openup.nl.

Heeft u een vraag? Mail naar spreekuur@telegraaf.nl