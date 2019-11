Gadgettester: dubbel zo veel plezier met LG

Toch willen we nog groter. Diverse fabrikanten hebben al concepten van opvouwbare telefoons aangekondigd of brengen die op dit moment naar de markt. Maar die modellen met prijzen van tegen de tweeduizend euro zijn er waarschijnlijk alleen maar voor de happy few.

Hoewel men zegt er klaar voor te zijn, wacht LG de introductie van een (vaak dikke) opvouwbare smartphone nog even af. In plaats daarvan bracht de Zuid-Koreaanse fabrikant deze week in Nederland de Dual Screen G8XThinQ uit. Geen opvouwbaar scherm, maar twee schermen.

Klein is de smartphone in zijn case met het extra scherm niet. Dun ook niet, maar na een paar dagen intensief gebruik overheerst maar één gevoel: ideaal!

Het concept is eenvoudig. Een normale telefoon en een net zo groot tweede scherm dat samenwerkt met het hoofdscherm. Wil je productief zijn en multitasken, of makkelijk lange teksten tikken op het grote toetsenbord op het tweede scherm? Het kan allemaal. Netflixen en Whatsappen tegelijk: geen probleem.

Ook voor gamers is het een interessant toestel. Op het tweede scherm de game en op het het zwaardere hoofdscherm (de telefoon) de controller. Er zijn standaardcontrollers en je kunt ze zelf ook naar eigen smaak inrichten.

En wil je dit allemaal niet? Klik je telefoon uit de case en het is een reguliere dunne, normale smartphone. Ideaal voor in het weekeinde of

Plus

Multitasking! Groot toetsenbord.

Min

Extra connector voor opladen in dual screen case.

Waardering

4,5 sterren van 5

Prijs

€ 949

Lees meer over de LG Dual Screen G8XThinQ op www.telefgraaf.nl.