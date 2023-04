’Op kosten van de vliegtuigmaatschappij genoten we extra van Boedapest’

Herinnering

„In 2012 maakte ik na afronding van mijn bachelor mijn eerste verre reis naar India en Nepal van zo’n zes weken. We begonnen in India, wat een cultuurshock was vanwege alle geuren, mensen, geluiden en drukte.

Daarna naar Nepal, zo’n andere vibe: gastvrije mensen, een ontspannen sfeer, overal kleurtjes en vrolijkheid en een bizar mooie natuur. We besloten een trekking in de Himalaya te doen. Onvergetelijk; het ’dak van de wereld’ moet je eens met eigen ogen zien.”

Vertraging

„We zouden vanuit Boedapest terugvliegen en waren klaar voor vertrek toen op het vliegveld bleek dat er een storing in de seintoren was. Daarbij was er ook ontzettend veel sneeuw gevallen.

Door alle vluchten werd een streep gezet en we konden pas twee dagen later weg. Daarvan hebben we mooi gebruik gemaakt door op kosten van de vliegtuigmaatschappij langer te genieten van al het leuks en moois van Boedapest!”

Advies

„Reis zo licht mogelijk. Laatst naar Fuerteventura was een rugzak met een paar jurkjes en zwemkleding genoeg voor een week. Een vest, lange kleding en een dunne sjaal om naar het vliegveld en je hebt genoeg.”

Bijzonder

„Twee jaar geleden zat ik met mijn vriend en hond in een houten cabin op een berg in Noorwegen. We mijmerden bij het kampvuur dat het noorderlicht de avond helemaal zou afmaken. We zaten redelijk laag in Noorwegen en het was september; via een speciale app zag ik dat er maar 3% kans op het noorderlicht was. Totdat ik een grijze streep in de lucht zag... In no time veranderde de lucht boven ons in een groen en paars spektakel en wisten we niet waar we moesten kijken!”

Altijd mee

„Ik kan eigenlijk heel makkelijk zonder dingen op reis, maar het liefst zou ik mijn hond overal mee naartoe nemen. Maar ik zal hem nooit zomaar voor een tripje in een bench in het vliegtuig stoppen. Daarom gaan we zoveel mogelijk met hem en onze camper op pad naar de tofste bestemmingen, zoals Noorwegen en Zweden waar we dit jaar weer heen gaan.”

Wens

„Naar de Faeröer-eilanden. Ook Peru en Mongolië lijken me fantastisch. Of met onze camper rondreizen door IJsland. Zweeds of Fins Lapland in de winter staat ook hoog op mijn lijst.”

