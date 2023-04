Zo vaak zou je je handdoeken moeten wassen

Shreya Andric, een Australische dermatoloog, vertelt aan de Australische nieuwswebsite News.com.au dat je er verstandig aan doet om in ieder geval om de drie dagen een schone handdoek te gebruiken. Dit om huidirritaties of eventuele infecties te voorkomen. Maar, zo stelt ze: „Als je meerdere keren per dag doucht, dan zou je je handdoeken vaker moeten wassen.”

Dat heeft er alles mee te maken dat water niet het enige is dat je handdoek opneemt. Ook dode huidcellen, bacteriën en zweet zijn na een douchebeurt in je handdoek terug te vinden. „Handdoeken absorberen veel water en blijven urenlang vochtig. Ze zijn daardoor dé broedplaats voor bacteriën”, zegt Andric.

Gezicht

De dermatoloog adviseert bovendien om voor het drogen van je gezicht een andere handdoek te gebruiken dan voor je lichaam. „Zeker als je een gevoelige huid hebt en last hebt van acne.” De Australische voegt daaraan toe dat je oliën, schimmels, bacteriën uit je haar en billen (!) niet wil verspreiden over je gezicht.

Tips om ze te wassen

Onze huishoudexpert Zamarra Kok deelde eerder al haar ultieme tips voor het drogen en wassen van handdoeken.

Volgens haar is het belangrijk om een handdoek na gebruik goed uit te hangen over een rekje of bij een radiator, zodat de handdoek zo snel mogelijk droogt.

Wasverzachters maken handdoeken zachter, maar ook een stuk minder absorberend, stelt Zamarra. Bovendien kunnen er zeepresten in de handdoeken achterblijven.

Handdoeken worden wel lekker zacht als je ze in de wasdroger droogt. Kies in dat geval niet voor het heetste programma, want dan kunnen de katoenvezels van de handdoek beschadigen. Haal ze direct uit de droger voor het zachtste resultaat.

Rol ze als ze droog zijn losjes op, zodat ze zo lang mogelijk zacht blijven.