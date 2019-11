’Een op drie toeristen is bang om te vliegen’

Dat blijkt uit een peiling van vliegplatform WeFlyCheap onder Nederlandse vliegvakantiegangers op verzoek van De Telegraaf. Het gaat naar schatting jaarlijks om meer dan anderhalf miljoen Nederlanders die niet op hun gemak zitten.

Het valse alarm over een gijzeling in een Spaans toestel op Schiphol en crashes met de Boeing 737 MAX hebben mensen weer extra alert gemaakt, blijkt uit de enquête. Ook de dreiging van amokmakers aan boord en beschonken, onervaren of vermoeide piloten boezemen angst in.