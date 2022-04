Rode wijndrinkers hebben minder vet dan bier- en sterkliefhebbers

In een nieuw onderzoek werd gekeken naar de effecten van verschillende soorten drank op de verschillende soorten vet die we als mens hebben. Zo hebben we gezonde vetten – vet dat bijvoorbeeld je verbranding stimuleert en ons warm houdt – en ongezonde vetten. Die laatste kunnen zorgen voor een hoge bloeddruk, diabetes type 2 en ontstekingen.

Foute vetcellen

Vet is dus niet per definitie iets slechts, mits je de goede vetten opslaat. Wie liever een biertje of sterke drank drinkt, maakt snelle slechte vetten aan. Terwijl mensen die vaak aan de rode wijn gaan, juist beschermd lijken tegen de ontwikkeling van de foute vetcellen.

Drink je graag witte wijn? Dan zit je in de veilige zone. Je maakt de slechte vetcellen niet aan maar je geniet ook niet de bescherming die rode wijn biedt. Wel zorgt een incidenteel glaasje wit voor meer botdichtheid, wat dan weer erg handig is om gebroken botten te voorkomen als je op leeftijd bent.

Koolhydraten en calorieën

Voor het onderzoek werden 2000 Britten tussen de 40 en 79 jaar onder de loep genomen. Niet alleen het gewicht van de kandidaten werd bijgehouden, maar het vet dat zich rondom de organen opslaat – wat ervoor kan zorgen dat ze minder goed hun werk doen. Met alle gevolgen van dien.

Elke soort drank blijkt z’n eigen favoriete plek in het lichaam te hebben om zich op te slaan. Zo is het bierbuikje ook daadwerkelijk een bierbuikje. Bierdrinkers hadden een ruimere buikomtrek. Hoewel een biertje doorgaans minder alcohol bevat, zitten er in een goudgele rakker wel meer koolhydraten en calorieën.

Minste vet bij rode wijn

Wie voornamelijk naar sterke drank grijp, heeft voornamelijk meer gevaarlijk vet, zowel rondom de organen als in de buik. Alleen de rode wijndrinkers komen goed uit het onderzoek: die blijken het minste vet in het lijf te hebben.

Rode wijn wordt vaker gelinkt aan gezondheidsvoordelen. Zo zijn er aanwijzingen dat het mogelijk de kans hart- en vaatziekten kan verkleinen en zou je bloeddruk omlaag gaan als je af en toe een rood wijntje inschenkt. Overigens raden de onderzoekers niet aan om dat al te vaak te doen. Hoewel de meeste mensen ontzettend kunnen genieten van een glas rood, blijft alcohol niet razend gezond.