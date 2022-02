Dagrecept: Varkenskoteletten met peer en appelcider

Het smaakte oké, maar het was meteen duidelijk dat er ook appelsap (ook uit concentraat) in zat, en dan ook nog eens iets duurder dan flessen met 100 procent geperst sap uit eigen land, haha! Dat heeft vast te maken met de kosten voor al dat koelen. Die peer houden we er vandaag trouwens in.

Net als appel gaat peer ook prima met varkensvlees, zoals Nigel Slater laat zien in zijn boek Aan Tafel (Fontaine Uitgevers). Bak de koteletten in een koekenpan in een beetje olie en boter. Voeg de plakken ongeschilde peer toe als het vlees kleurt en bak alles gaar en glazig.

Haal vlees en vet uit de pan en giet een beetje bouillon of cider in de pan, laat borrelend inkoken en schep de saus daarna over de koteletten. Heerlijk met een witlofsalade; maak de witlof schoon en snijd in reepjes. Meng de witlof met de verkruimelde walnoten en besprenkel met de honingmosterddressing.

Nodig voor 2 personen:

- 2 varkenskoteletten

- 1 peer (ongeschild,

in dikke plakken)

- boter, olie

- 80 ml groentebouillon

of appelcider

- 1 tot 2 stronken witlof

- 25-50 g walnoten

(verkruimeld)

- Meng voor de dressing 1 el mosterd, 1 el honing en 4 el olijfolie (en eventueel een beetje citroensap)