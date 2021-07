Deze coronahobby houden we erin!

Sinds begin dit jaar loop ik bijna elke avond met enkele buurvrouwen een rondje door de wijk. Nu het leven weer wat normaler wordt, kunnen we stellen dat het geen coronagewoonte meer is, maar een vast avondritueel.

Voor veel lezers die er tijdens de pandemie een hobby of gewoonte bij hebben gekregen, geldt hetzelfde. Puzzelen wordt vaak als nieuwe passie genoemd. Voor onder anderen Marjan Groenen, Marion Duinker en Harmsma Oebela de ideale bezigheid tijdens de crisis. Nu is het een fijne manier om te onthaasten.

Marcel Hoogland ontdekte hoe leuk hij indoor fietsen vindt. Hij heeft een van zijn kamers speciaal tot gym omgetoverd. Ook Nicky Helderman heeft zich niet verveeld; zij vermaakte zich prima in de tuin en met kralenkunst. „Lekker rijgen, heerlijk ontspannend.”

Marijke van Beers schrijft dat ze vóór corona eens per week haar boodschappen deed. „Maar tijdens de eerste lockdown ben ik dat eens per twee weken gaan doen. Dat bevalt prima. Ik heb gemerkt dat verse groenten en fruit in een goede koelkast lang goed blijven. En het scheelt twee autoritten per maand.”

Andere lezers melden:

Ik heb me op de muziek gestort. Keyboard en lesboeken aangeschaft en gewoon begonnen. Ik heb tot nu toe elke dag gespeeld, wat me door de eenzaamheid heen heeft geholpen. Muziek schept vreugde in het leven!

Ton Vos

Het allermooiste wat wij aan de coronatijd overhouden, zijn is de intieme etentjes met familie en vrienden. Geen hele hordes meer met kerst, maar elke week een ander groepje waarbij je rekening kunt houden met de individuele wensen en je echte gesprekken kunt voeren.

Katja Vledder - Bos

Als kind vond ik het al leuk om te fotograferen, maar tijdens de lockdowns is het mijn passie geworden. Ik heb de hobby weer opgepakt door een online cursus te volgen. Daar ga ik zeker mee verder.

Vanessa Bender

Ik ben begonnen met postcrossing: ansichtkaarten versturen en ontvangen uit de hele wereld. Ondertussen heb ik ruim honderd ansichtkaarten ontvangen. Een heel speciale is die van een origamilerares uit Japan. Ik blijf dit doen, want zo heb ik contact met mensen in de hele wereld.

Silvia van Eldik