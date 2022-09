Jupiter gaat gebukt onder hittegolf

Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, bestaat vrijwel helemaal uit dichte wolken van gas. De planeet weegt ongeveer 2,5 keer zo veel als de zeven andere planeten bij elkaar, en de aarde zou er ongeveer 1300 keer in passen. Vanaf Jupiter gezien is de zon niet meer dan een heldere ster in de verte, de planeet ontvangt ongeveer 4 procent van het licht dat de aarde krijgt.

Door de grote afstand en het weinige licht zou de temperatuur op Jupiter in theorie 70 graden onder nul moeten zijn, maar in de gaswolken stijgt het kwik makkelijk tot boven de 400 graden. De onderzoekers denken dat het komt door het permanente poollicht op Jupiter. Geladen deeltjes van de zon botsen tegen het sterke magnetische veld van Jupiter, en dat zorgt niet alleen voor het spectaculaire verschijnsel in de lucht, maar ook voor heel veel hitte.

Net onder de noordpool van Jupiter zagen de onderzoekers een gebied waar de temperatuur is opgelopen tot boven de 700 graden, dus 300 graden warmer dan normaal. De wind blaast de hitte richting de evenaar van Jupiter. Dat zorgt voor een sliert hete lucht van 130.000 kilometer lang, ongeveer tien keer de doorsnee van de aarde.

De extreme temperatuur komt waarschijnlijk door een zonnevlam, denken de wetenschappers. Daardoor zouden extra veel deeltjes tegen het magnetische veld van Jupiter zijn gebotst, en daarbij zou de hitte zijn vrijgekomen.