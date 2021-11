Recept van de dag: gebakken aardappels en vis uit Zuid-Tirol

Nodig voor 2 personen:

- 400 g klipvis of bakkeljauw

- 200 g vastkokende aardappelen

- 50 g boter

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 teentje knoflook (geperst)

- zout, peper

- 65 ml crème fraîche

- gehakte peterselie

- courgette en wortel

Bereiding

Ontzout de klipvis (of bakkeljauw) eerst gedurende een flink aantal uren in water en ververs het water regelmatig totdat je het gewenste zoutgehalte hebt. Kook de vis kort zodat hij makkelijk loslaat van de graten. Kook de aardappelen in de schil, pel ze als ze nog warm zijn en laat ze afkoelen. Verwijder de vellen en graatjes en breek de vis in kleinere stukken. Snijd de aardappels in schijfjes. Fruit de gesnipperde ui met het uitgeperste teentje knoflook in boter, voeg de vis en aardappelen toe, breng op smaak en bak alles gaar. Voeg de crème fraîche toe, roer alles goed door en garneer met peterselie. Lekker met geroosterde of geroerbakte courgette en worteltjes.