Oproep: welke kastelen mag je niet missen?

De middeleeuwse gebouwen werden meestal door adellijke of vermogende families bewoond en moesten kunnen worden verdedigd; en dus vaak voorzien van ophaalbrug, torens en gracht. Welke onderdelen mogen volgens u beslist niet ontbreken?

Misschien bent u wel fan van Slot Loevestein (1357) in Poederoijen (GD), met gracht én verdedigingswal. Het deed een tijd dienst als staatsgevangenis, nu is het een rijksmuseum. Ook het Muiderslot (1280) in Muiden, in de buurt van Amsterdam, heeft een fraaie gracht en ligt nabij vestingwerken.

Kasteel Heeswijk Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Spiertz

Of verkiest u toch liever Kasteel Heeswijk (1156) in Heeswijk-Dinther (NB)? Net als de meeste kastelen een geliefde trouwlocatie. Zijn er lezers die in een kasteel zijn getrouwd?

Overigens stammen kastelen niet altijd uit de middeleeuwen. Zo werd het gigantische Kasteel de Haar in Haarzuilens (UT) vanaf 1892 op de ruïne van het oude kasteel gebouwd.

