Zeven goede redenen om azijn te gebruiken in plaats van wasverzachter

Je zou misschien denken dat je kleding naar azijn gaat ruiken als je het als wasverzachter gebruikt, maar geen paniek: zodra jouw was opgedroogd is, ruik je niets meer van de azijn.

1. Goedkoop

Hoe lekker wasverzachter ook ruikt, het kan soms flink in de kosten lopen. Een fles azijn kost daarentegen gemiddeld 35 cent. En je gebruikt er ook nog eens minder van, dus tel uit je winst!

2. Beter voor het milieu

Veel mensen gebruiken geen wasverzachter meer omdat dat schadelijk zou zijn voor het milieu. Zo kan wasverzachter in het afvoerwater terecht komen en hiermee het water verontreinigen. Omdat azijn een natuurlijk product is, is het niet schadelijk voor het milieu.

3. Het maakt je kleding minder statisch

Het is nu hoogzomer, maar in de winter hebben veel mensen er een hekel aan: statische kleding. Azijn zorgt ervoor dat jouw kleding minder statisch wordt, omdat het zuur is. En laat dat zuur er nou nét voor zorgen dat de kans op statische kleding een stuk minder wordt.

4. Geen verkleuringen

Zwarte was blijft zwart, bonte was blijft, eh, lekker kleurrijk. Azijn beschermt jouw was tegen verkleuren, en zorgt er dus voor dat de kleuren langer mooi blijven.

5. Het bestrijdt vlekken en geurtjes

Nog meer voordelen: azijn zorgt er ook nog eens voor dat vlekken uit je kleding verdwijnen én dat nare geurtjes wegtrekken.

6. Natuurlijke ontkalker

Azijn wordt vaak aangeraden bij het bestrijden van kalkvorming. Zo werkt het in jouw wasmachine natuurlijk ook. Azijn als wasverzachter gebruiken, zorgt ervoor dat jouw wasmachine langer meegaat omdat het zorgt voor minder kalkaanslag.

7. Geen irritaties meer

Ben je gevoelig voor wasmiddel? Dan raden we je zeker aan om azijn als wasmiddel te gebruiken. Azijn zorgt er namelijk voor dat de laatste zeepresten uit kleding verdwijnen. Zo heb je dus geen last meer van jeuk, uitslag of andere irriaties veroorzaakt door wasmiddel.