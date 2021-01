In de tiny houses van Zwier kom je nooit je bed meer uit

Een vrijhaven volgens het woordenboek: een haven met bijzondere vrijstellingen, bijvoorbeeld van belasting. In Vrijhaven Zwier in Vinkeveen zijn de gasten vooral vrij van stress en het eeuwige moeten. Acht prefab duurzame huisjes liggen idyllisch aan de jachthaven, met uitzicht op het water.

Voor altijd in bed

Dat uitzicht wordt zichtbaar wanneer de grote lichthouten luiken voor het grote raam van het huisje worden opengeklapt en is te aanschouwen vanuit het tweepersoonsbed direct aan het raam. Een bed dat bovendien een eervolle vermelding verdient ’als ’lekkerste bed in 2020 beslapen’. Omdat alles in Zwier in het teken van duurzaamheid en zelfbewustzijn staat, is het Bedzzzy-matras dat ook: 100 procent herbruikbaar en circulair. Goed om te weten, maar nog beter te weten is dat het dus fantastisch ligt. En bovendien geheel is geïmplementeerd in het houten interieur, met kleine trappetjes om hem te bereiken.

De rest van het huisje straalt een en al rust uit, met een nachtblauwe wand met houten plankjes met planten en kaarsjes, een kleur die terugkomt in het kabinetje met daarop gratis koffie en thee. De wat koude grond, de huisjes hebben immers geen fundering, wordt verwarmd met een knuffelbaar tapijt.

Vrijhaven Zwier is een echt familiebedrijf. Op 1 oktober 2020 werden de stijlvolle havenhuisjes geplaatst. Een plek van rust en stilte voor de bewust levende, jonge, stadse mensen, zo laten we ons vertellen. Al is de doelgroep vanwege corona breder geworden, inmiddels wil iedereen er wel even op uit, bewust levend, jong of oud, stads of provinciaal.

Uitzicht

Jong en oud vinden elkaar in de huiskamer, een eveneens warm ingerichte ruimte met zicht op het water. Hier wordt het ontbijt, de avond ervoor op een lijst aangekruist, in een kratje klaargezet. De andere maaltijden zijn eten wat de pot schaft, maar uiteraard rekening houdend met dieetwensen en horend bij een bewuste levensstijl, dus gezond en vegetarisch.

Ze kunnen worden gegeten in de huisjes aan de houten tafel met dito bankjes of in de huiskamer die met open haard, kleden en planten knus aanvoelt. Met de huidige coronamaatregelen is deze gesloten en kunnen de maaltijden worden afgehaald.

Zwier werkt met arrangementen; alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen waardoor je de vrijhaven eigenlijk niet hoeft te verlaten. Wil je dat wel, dan kan dat met de in het arrangement inbegrepen elektrische sloepen. De omgeving leent zich ervoor met haar groen en water. Ook inbegrepen: gebruik van de (zelf op te stoken) hottub met weer dat fijne uitzicht!

Al gebiedt eerlijkheid te zeggen dat het bed dusdanig lekker was dat we als een ware Yoko Ono en John Lennon vooral daar tijd hebben doorgebracht.

Ons 30 m2 grote huisje heette Moed (andere hebben namen als Vertrouwen, Zijn, Genoeg en Lef). Want moed verzamelen om de Bedzzzy te verlaten, moesten we zeker.

In ’t kort

Interieur

Minimalistisch maar sfeervol, lichte kleuren en veel licht door het grote raam en de twee deuren naar de terrassen.

Locatie

Aan een van de havens van de Vinkeveense Plassen, met eigen parkeergelegenheid.

Service

Enthousiast en vriendelijk, met alle ruimte voor informatie, uitleg en advies.

Praktisch

Prijzen €499 (twee nachten) (all inclusive, doordeweeks) en €599 (weekend), zwier.nl