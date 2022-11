Wat je favoriete snack kan verklappen over je karakter

Althans dat zegt Greg Tucker, die zichzelf smaakexpert en voedselpsycholoog noemt, tegen de Britse Metro.

Dat onze favoriete snack iets over ons karakter zegt, is volgens Tucker heel logisch. „Veel keuzes die we maken zijn gebaseerd op onze stemming en persoonlijkheid.”

Pittig

Wie dol is op pittig eten, houdt volgens de voedingspsycholoog van avontuur en opwinding. Wie graag iets kruidigs in zijn mond stopt, vindt het volgens Tucker fijn om op een spannende manier de spanning los te kunnen laten en op plekken te komen waar hij of zij nog niet eerder is geweest.

Sojasaus

Fan van sojasaus? Grote kans dat je het leuk vindt om mysterieus te zijn. „Sojasaus-liefhebbers zijn gek op de vijfde smaak, umami”, stelt Tucker. „Geen standaardsmaak, maar een die heel rijk en diep is en een boeiende complexiteit heeft. De mensen die van de smaak van soja houden, flirten graag maar willen daarbij niet te veel over zichzelf verklappen.'

Barbecuesmaak

Gek op barbecuesaus of een snack met een barbecuesmaak? Tucker zegt dat je waarschijnlijk van nature heel vrolijk bent. „De smaak van barbecue is een mix van pittige zuurheid en zoetheid die ook nog is gecombineerd met iets rokerigs. De mensen die van deze smaak genieten zijn over het algemeen vrolijk en willen graag dat iedereen het naar zijn zin heeft.”

Teriyaki

Wie zich snel kan aanpassen van verschillende situaties, kan volgens de smaakexpert zomaar eens fan zijn van de smaak teriyaki. „De zoetheid (van de suiker of honing) maakt teriyaki heel toegankelijk, maar nog belangrijker: deze smaak is nooit hetzelfde en verandert in de mond. Mensen die van deze smaak houden, willen zich graag onderscheiden van de massa, maar vinden het tegelijkertijd ook fijn om wat meer op de achtergrond te blijven.”

Zout en peper

Dol op zout? Tucker zegt dat je dan hoogstwaarschijnlijk kieskeurig én zelfverzekerd bent. „Zout en peper kunnen de smaken van verschillende ingrediënten in een gerecht versterken, zonder ze te maskeren.”

Zoet

Mensen die vallen in de categorie ’zoetekauw’, zouden volgens de expert van nature heel ontspannen en onschuldig zijn. „Zoetheid gaat emotioneel gepaard met kalmte en ontspanning. Van suiker krijgen we een snelle energieboost, als een soort gevoel van bevrijding.”