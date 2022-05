In deze watertoren kun je uiterst stijlvol overnachten

Het hotel van de week, of eigenlijk eenkamerhotel, torent boven alle andere uit. Boetiekhotel de Watertoren Duin & Bosch in Castricum bevindt zich, zoals de naam al aangeeft, in een 33 meter hoge watertoren.

Ooit was het statige bouwwerk, in 1908 gebouwd, de drinkwatervoorziening van het voormalig provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch. Het duinwater, opgepompt uit diepe boorputten, werd gefilterd en ontijzerd en vervolgens tijdelijk opgeslagen in een waterkelder, om daarna naar het reservoir van de watertoren te worden gepompt. Een proces dat eind jaren 70 eindigde.

Eind vorig jaar opende het eenkamerhotel na een grondige restauratie. Zo werd het dak van het rijksmonument opgelicht en werden er ramen aangebracht. Voor licht en vooral voor uitzicht, zo blijkt wanneer we licht hijgend de 110 treden tellende wenteltrap hebben bedwongen.

Een panoramisch uitzicht toont in de verte de zee, met haar mooie duinlandschap er uitgestrekt voor. Maar ook bos en met goed turen door de aanwezige verrekijker zie je Amsterdam zelfs.

Ook binnen is genoeg te zien. De 20 vierkante meter tellende kamer is ingericht met het nodige design: een modern losstaand matwit bad met bijpassende wasbak, een regendouche, een klein keukentje waar de cava al koud staat en zachte, groenblauwe en ronde fauteuiltjes op het blauwe dessintapijt.

Al worden de zitjes in de rondlopende ramen, want het is immers een toren, eveneens getest. Ook vanaf hier is het uitzicht op de duinen en de zee imponerend.

Weer een trapje omhoog staat daar, als een soort arena, het grote bed dat op een zwevend plateau is geplaatst. Je kunt het afsluiten met een gordijn rondom, maar dat zou zonde zijn. Ontwaken met zo’n uitzicht gebeurt immers niet snel!

Bijna zouden we meteen het bed of het bad in duiken, maar dan zouden we de omgeving tekortdoen. Vijf minuten in de auto en je bent aan zee. Een verrassend stukje Nederlandse kust waar we gek genoeg nog nooit zijn geweest.

Hoewel de zon niet al te fel schijnt, worden we met onder meer Club Zand, strandpaviljoen Zeezicht en strandtent Soomers verrast door een sfeer die ons subiet in vakantiestemming brengt. Met een wijntje zien we de zon in de zee zakken terwijl de rieten parasols klaarstaan om badgasten komende zomer tegen de zon te beschermen.

Eenmaal terug in de toren zorgt de wenteltrap naar boven ervoor dat de benen weer in beweging moeten komen. Zo ook de volgende ochtend: het uitgebreide ontbijt wordt door buurrestaurant De Oude Keuken beneden neergezet. Ochtendgymnastiek verzekerd. Evenals wakker worden met prachtig uitzicht!

In ’t kort

Interieur

Warm design met blauw als hoofdkleur, duurzame en hoogwaardige materialen. Het moderne steekt mooi af tegen het oude industriële van de watertoren.

Locatie

In de natuur- en nieuwbouwwijk Duin en Bosch, op 10 minuten fietsen en 5 minuten rijden van zee.

Service

Inchecken met een gemailde deurcode. Het ontbijt wordt gebracht.

Praktisch

Kamerprijs vanaf 350 euro. Parkeerterrein op loopafstand. Goed ter been zijn is een must om de wenteltrap te bedwingen. watertorenduinenbosch.nl