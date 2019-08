Zandvoort, duurt nog veel te lang!

Het zweet staat je al snel op het voorhoofd, want makkelijk is het niet om die eerste plaats in de wacht te blijven slepen.

Wat is het?

Iedereen die ooit een Mario Kart-titel heeft aangeraakt, weet wat voor doldwaze avonturen er te wachten staan met Crash Bandicoot en zijn vrienden. Ook in deze game neem je plaats in een kart om vervolgens flink door diverse bochten te scheuren. Dat kun je alleen doen in een interessante verhaalmodus, maar ook tegen al je vrienden. Crash Team Racing Nitro Fueled biedt eens wat anders dan al die klassieke gezeldschappenspellen. De game draait niet alleen om hoe goed jij de controle over je stuur kunt bewaren, maar ook over hoe jij items gebruikt om anderen helemaal te laten zweten.

Racers liggen gevaarlijk dicht op elkaar en binnen enkele malen knipperen met je ogen, kun je door toedoen van een raket plots van de eerste naar de laatste plaats worden geschoten. Een agressievere speelstijl helpt je al een heel eind vooruit, want laten we eerlijk zijn: als je éénmaal door zo’n raket bent geraakt, wil je het allerliefst al je andere tegenstanders ook weer naar de laatste plek terugblazen met je eigen items. Je zint om wraak op mensen die je van de weg botsen. Je wordt al snel bloedje fanatiek en wil de finishlijn halen. Doldwaze actie is één van de kernelementen van dit maffe avontuur op de weg.

Is het wat?

Dit racespel is een verslavend spel, waarbij je uren zult steken om de meest gedetailleerde banen te verkennen. Je krijgt hetzelfde avontuur voorgeschoteld als gamers in de jaren ’90 ook al kregen. Daarentegen maakt de huidige technologie het mogelijk om alles vele malen kleurrijker, gedetailleerder en ook beter afgewerkt aan het grote publiek te presenteren. Als speler word je overweldigd met een flinke dosis humor. Het doel van het spel is eigenlijk lekker maf: een alien wil de wereld overnemen, maar jij kan hem nog stoppen als jij hem verslaat in zijn eigen spelletje, een race. De maffe situatie zorgt ervoor dat je met een constante grijns over de leukste racebanen rijdt. Zelfs als dat betekent dat je vaak een race verliest, want wat kan Crash Team Racing Nitro-Fueled moeilijk zijn zeg!

Gelukkig kun je al snel je vrienden uitnodigen om van elkaar te leren. Dit is een videospel wat nog wel het gaafst is als je het met anderen speelt. Net als de vergelijkbare titels Mario Kart en Sonic Team Racing, is dit echt een spel dat vriendschappen kan maken of breken. Wanneer je anderen in de co-op modus uitdaagt merk je pas echt wie wel of niet je vrienden zijn. In co-op kan je tot vier spelers op de bank tegen elkaar racen in klassieke races, maar ook in gevechten waarbij je elkaar met zoveel mogelijk items probeert te belagen. Er zal het nodige gevloekt worden wanneer een vriend plots jou van de weg af beukt of net in de laatste seconden voor een spannende fotofinish weet te zorgen. En wat als je niet voldoende vrienden over de vloer krijgt? Je kunt het spel altijd nog met mensen online spelen!

Ondertussen is het niet alleen de gameplay die je verleidt om door te blijven spelen. Elk moment van het spel speel je weer iets vrij waardoor je verder kunt komen in deze videogame. Bij winst speel je nieuwe dingen vrij zoals stickers of nieuwe personages om die racebanen onveilig mee te maken. Wanneer je verliest hoef je ook niet bij de pakken neer te zitten, omdat je inzet sowieso wordt beloond met munten die je vervolgens kunt inzetten om nieuwe karakters en auto-onderdelen te kopen. Aan onderdelen, stickers en karakters komt Crash Team Racing Nitro-Fueled niet te kort. Je kunt alles naar je eigen handzetten en voor ieders wil is er wel iets. Dit crash-avontuur is vele malen uitgebreider dan het kleine spel dat Naughty Dog in de jaren ’90 naar de PlayStation 1 bracht. Zo is er heel veel extra content!

Plus en Min

+ Veel gameplay voor weinig geld

+ Ontzettend veel content

+ Leuk alleen, maar ook met vrienden

- Lange laadtijden

- Verhaal heb je snel uitgespeeld

Conclusie

Crash Team Racing Nitro-Fueled is echt een game die je opzet, om de tijd vervolgens onbedoeld uit het oog te verliezen. Dit maffe race-avontuur is redelijk uniek, want er zijn maar weinig games zoals dit op de markt. Je hoeft geen fan te zijn van het personage om heel veel plezier uit dit knotsgekke spel te halen. Met een grijs op je gezicht scheur je over de racebanen heen en al snel heb je helemaal geen zin meer in die Grand Prix van Zandvoort. Terwijl daar nog van alles uit de kast moet worden getrokken om er sowieso een feestje van te maken, heb je met deze race-titelal een waar feestje in huis.

