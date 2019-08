Zelf doen: peren fermenteren

De perenoogst wordt bijzonder goed, zo lijkt het. Ik kreeg van verschillende lezers nu al de vraag: wat doen we met de peren? Meteen naar Mobipers in Zoelen gebeld. Daar worden de eerste appels al tot sap verwerkt. Of ze ook peren doen? Ja, maar alleen in combinatie met appelsap want appels bevatten voldoende zuur om vergisting te voorkomen. Peren niet. Dan maar verder zoeken. Wat dacht je van peren fermenteren?