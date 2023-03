Soloreizen is populair (en wel hierom)

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Volledig je eigen plan trekken en met niemand rekening houden: soloreizen is populair. Sterker nog: steeds meer Nederlandse reizigers gaan solo op vakantie, zo blijkt uit recent onderzoek. Het aantal soloreizen is in één jaar met 70 procent toegenomen.