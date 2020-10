Besparen? Gebruik de kaasschaaf!

1)

Om de kaasschaafmethode te kunnen toepassen, moet je goed overzicht van je uitgaven hebben. Laten we daar maar beginnen. Maak een overzicht in Excel of in een boekje. Blader je afschriften door als je die nog ontvangt of doe het anders in je app. Als je drie maanden terug bladert, moet je al je vaste lasten wel hebben gevonden.

2)

Bekijk je lijstje en zoek naar kosten die wel wat minder mogen zijn. Hoe vaak ga je eigenlijk naar de sportschool? En is die maaltijdbox echt onontbeerlijk?

3)

Je haalt nu van die uitgaven een plakje af. Vandaar de naam kaasschaafmethode. Van dat all-inclusive abonnement bij de sportschool stap je over naar een strippenkaart. Zo vaak ga je nu ook weer niet. Die maaltijdbox pas je aan van vier naar drie maaltijden per week.

4)

Reken uit hoeveel geld je dit in totaal scheelt. Geef dit bedrag vooral een doel, anders verdwijnt het weer in de Bermudadriehoek die het huishoudboekje vaak is. Maak een automatische spaaropdracht voor het bedrag aan. Beleg het of los je huis er extra mee af.

Reneé Lamboo laat zien dat geldzaken wél leuk en boeiend kunnen zijn. Op haar site porterenee.nl geeft zij tips over sparen, besparen, beleggen, aflossen en hypotheken.

