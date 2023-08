Dagrecept: Zalm teriyaki met rijst

Teriyaki is ook erg beroemd, al is dit geen specifiek gerecht, maar een Japanse kooktechniek waarbij waarbij vis of vlees wordt gebakken in een heerlijke marinade van sojasaus. Voor die marinade heb je weinig nodig, het is de kunst van eenvoud! Yoko Inagaki laat in haar boek Yoko (Becht) zien hoe mooi (en verfijnd) de Japanse keuken is.

Neem haar zalm teriyaki. Bestrooi de zalmfilets met zout en laat 10 minuten intrekken. Bestuif de zalm met bloem en klop de overtollige bloem eraf. Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan op midden-hoog vuur. Wacht tot de olie goed heet is en voeg de zalm toe met de huid naar beneden.

Bak hem 3 minuten tot de buitenkant goudbruin is. Draai de zalm om, zet het vuur iets lager en bak nog 3 minuten. Roer de ingrediënten voor de saus door elkaar en voeg toe aan de pan. Schud de pan voorzichtig zodat de saus de zalm goed bedekt. Bak de zalm nog 1 minuut op laag vuur in de saus tot hij glanst. Lekker met (bruine) rijst en Chinese kool of paksoi.

Nodig voor 2 personen:

- 2 zalmfilets met huid (à 150 g)

- ½ tl zout

- 1 el bloem

- 1 el zonnebloemolie

Saus:

- 2 el sojasaus

- 1 el sake (super of toko)

- 1 el mirin (rijstwijn, super en toko)