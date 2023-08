Op deze dag en op dit tijdstip zijn we het minst productief en maken we de meeste fouten

De Texas A&M School of Public Health wilde onderzoeken hoe kantoormedewerkers hun computers gebruiken om zo te kunnen bepalen op welke dagen mensen nou het meest en het minst productief zijn. Waar de meeste onderzoeken naar productiviteit zich vooral focussen op de bevindingen van proefpersonen zelf, wilde de onderzoekers van het nieuwe onderzoek kijken naar de statistieken van het computergebruik. Zo werd er onder meer gekeken naar de typesnelheid, het aantal typefouten en de muisactiviteit.

Twee jaar lang werd het computergebruik van 789 medewerkers van een groot energiebedrijf geanalyseerd. Taehyun Roh, assistent-professor op de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, zegt tegen New York Post: „We hebben ontdekt dat het computergebruik gedurende de week toenam en vervolgens aanzienlijk daalde op vrijdag. De proefpersonen typten meer woorden en gebruikten hun muis vaker van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag nam de activiteit af.”

Snel en nauwkeurig

Wil je als werkgever je werknemer een belangrijke taak laten uitvoeren, dan is het volgens Roh slim om hem of haar dat zo vroeg mogelijk op de dag te laten doen. Werknemers werken over het algemeen sneller en nauwkeuriger in de morgen dan in de middag, stelt de professor. „Werknemers bleken in de middag minder productief, maar maakten ook meer typefouten. Vooral op vrijdag.”

Roh zegt dat het onderzoek waardevolle informatie biedt aan werkgevers die de prestaties op de werkplek willen optimaliseren. Flexibele werktijden, hybride werken of een vierdaagse werkweek zouden volgens hem kunnen leiden tot meer productieve en gefocuste werknemers.

Bekijk ook: Verrassende tips om je energieniveau de hele dag op peil te houden

Bekijk ook: Wat je vooral níet moet doen als je productief wil zijn