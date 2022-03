Terug naar maan!

Maar dat gaat dus veranderen. Op de lanceerplaats is Amerika’s nieuwe maanraket opgesteld, SLS (Space Launch System) genaamd. Die krachtpatser is nog ietsje sterker dan de befaamde Saturnus 5 die in de jaren zestig en zeventig mensen naar de maan bracht. Dat gebeurde in het kader van het Apollo-project, genoemd naar de Romeinse oppergod. Het nieuwe maanproject heet Artemis en is vernoemd naar Apollo’s tweelingzus. Doel is voor het eerst een vrouw en een ’gekleurde man’ op de maan te zetten.

"Apollo’s tweelingzus zet vrouw op maan"

Hun ruimteschip heet Orion, genoemd naar het sterrenbeeld dat in het Nederlands Jager heet. In deze kegelvormige capsule kunnen vier mensen naar de maan reizen. De service module onder de capsule – met motoren, brandstof en zonnepanelen – is geleverd door ESA. De krachtige zonnepanelen zijn onze nationale trots: afkomstig van Airbus in Leiden.

De SLS-raket gebruikt componenten die afkomstig zijn van de spaceshuttle. Dankzij die aanpak kreeg het project politieke steun. Maar in de praktijk bleek geen enkel onderdeel zonder kostbare en tijdrovende aanpassingen van de shuttle te kunnen worden overgenomen. Artemis kost nu zeker 93 miljard dollar.

Wanneer gaan we vertrekken? De raket die nu op de startplaats staat gaat waarschijnlijk in mei een vlucht om de maan maken, maar nog zonder bemanning. In 2023 of 2024 volgt een bemande variant en pas in 2026 wordt een bemande vlucht mét landing verwacht. De kans is groot dat voor die tijd Elon Musk of de Chinezen al een bemande maanvlucht hebben gerealiseerd. Dan zal NASA nog even raar staan te kijken!