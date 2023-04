Zo isoleer je het dak zonder risico’s op lekkage of huidirritatie

Lezer de heer Remmits wil zijn dak met steenwol isoleren. Dit wil hij in plastic zakken stoppen, met gaten erin voor de ventilatie, en dan plastic ruitjesfolie als dampremmende laag aanbrengen.

Peter de Groot vraagt of het mogelijk is om aan twee kanten te isoleren mogelijk. Zijn plafond is voorzien van glas- of steenwol. Hij wil nu het platte dak erboven vervangen en daar isoleren.

Lekkage

Dan is er nog een kennis die zijn dak zelf heeft geïsoleerd. Hij was blij, want er volgde een strenge winter. In de lente lekte zijn dak opeens. Wat bleek: dampwerende folie vergeten. De warme lucht was gaan condenseren tegen het koude dak dat was bevroren. Toen de dooi inzette, kwam water door het plafond heen.

Glas- of steenwol

Vaak kiest men voor glas- of steenwol. Dat is makkelijk op maat te snijden en te verwerken omdat het flexibel is. Vooral handig bij wat oudere huizen waar de spanten zich meestal niet op gelijke afstand bevinden. Steenwol is een minerale wol, gemaakt van steensoorten, en veroorzaakt daarom minder huidirritatie. Glaswol heeft een hogere warmte-isolerende werking, steenwol doet het beter op gebied van geluidsisolatie. Glaswol is de goedkoopste optie.

Schapenwol

Schapenwol is milieuvriendelijk. Dat bestaat uit 100% bio-based isolatiemateriaal en is volledig recyclebaar. Daarbij zorgt het voor een gezond binnenklimaat. Uit de situatie van de kennis blijkt dat alleen glas- of steenwol aanbrengen niet voldoende is. Om condensatie tegen te gaan, is een dampremmende laag nodig. Deze folie voorkomt dat er vocht van binnenuit, de warme kant dus, in de constructie en het isolatiemateriaal zelf kan trekken.

Twee lagen

Steenwol in zakken stoppen om huidirritatie te voorkomen zou ik niet doen; het klinkt als extra werk en ze hebben het niet voor niets niet zo gemaakt. Peter spreekt over warmdakisolatie. Daarbij is geen sprake van condensatie, twee lagen isolatie lijken me daarom geen kwaad te kunnen.

Heb jij een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl.