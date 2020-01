Woontrends: blauw is de kleur van 2020

Scandinavisch chic

We krijgen niet genoeg van de Scandinavische woonstijl waarbij het persoonlijk en gezellig maken van je interieur altijd centraal staat. Natuurlijke kleuren en materialen worden dit voorjaar gecombineerd met blauw en cognac als trendy accenten. De plaid Patchwork quilt is traditioneel handwerk en is leuk als wandkleed of mooi op je bed waardoor je slaapkamer meteen opgeruimd en sfeervol is. De gehele voorjaarscollectie van Nordal.eu is te zien tijdens de voorjaarsbeurs van dewoonindustrie.nl

Stylingtip: stoer wonen doe je zo!

Hoe maak je snel en gemakkelijk een stoere sfeer in huis? Met meubelen en accessoires gemaakt van staal, hout en rattan. Zo heeft een zwart houten dressoirkast meteen een mannelijke uitstraling en haal je met een houten tafel en rotan eetkamerstoelen van madamestoltz.dk meteen het ‘buitengevoel’ naar binnen.

Voor de styling verf je een wand in de trendkleur blauw en de andere wand in bruin met daarop weer een blauw element zoals het wandkleed ‘laws of motion’ van urbancotton.nl

Gekleurd leer

De grote internationale designmerken zoals molinaridesign.com laten in hun meubelen combinaties zien van naturel en gekleurd leer. Dit geeft veel meer dynamiek dan de gehele zitkamer in één kleur in te richten. Mix met houten wandpanelen en grafische vloerkleden om de sfeer compleet te maken.

Wat een vondst!

Kies je voor de trendkleur Classic Blue op de wanden? Mix dan met zwart en cognackleurige accessoires zoals een bureaulampje van itsaboutromi.nl, een stoel met webbing van by-boo.com of een kussen en servies van bodilson.nl.

Wil je meer weten over woontrends en stylingtips? Kijk op trendcompass.nl

Bekijk ook: Deze woontrends zorgen voor rust in huis

Bekijk ook: Van deze woontrends krijg je reiskriebels