Dagrecept: Watermeloensalade met feta en munt

Het is grappig hoe fijn watermeloen en feta samengaan. Hoewel die twee in het Midden-Oosten al eeuwenlang vaste prik zijn in de keuken, werden ze daar traditioneel toch apart gegeten.

Die watermeloen komt trouwens oorspronkelijk uit Noordoost-Afrika, zo heeft men een paar jaar terug na genetisch onderz0ek vastgesteld. Maar op een bepaald moment bereikte de vrucht noordelijkere regio’s, waar hij vooral zou zijn gekweekt om het water binnenin. Wij maakten in Nederland ruim na de oorlog kennis met die heerlijke vrucht. Het wordt vandaag een frisse salade met zoals gezegd feta, maar ook komkommer, rode ui en verse munt. Geserveerd met een dressing van olijfolie, citroensap en basilicum. De bereiding is een makkie. Klop in een grote slakom de olijfolie, citroensap, sjalot, citroenschil, basilicum en zout door elkaar. Voeg de watermeloen, rode ui, komkommer, feta en munt toe aan de slakom en meng. Breng verder op smaak en serveer. Nodig voor 8 porties: Dressing: - 30 ml extra vierge olijfolie - 30 ml citroensap - 1 el sjalot (gesnipperd) - 2 tl citroenrasp - 1 el gehakte basilicum - ¼ tl zeezout Salade: - 750 g watermeloen (geschild en in blokjes) - 1 kleine rode ui (in dunne ringen) - 1/4 komkommer (in dunne plakjes) - 50 g feta (verkruimeld) - 10 g munt (gescheurd) - zeezout naar smaak Vrij nieuwsbrief Wekelijks alles over lifestyle, reizen, culinair en wonen. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.