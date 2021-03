Klimparken weer open (met nieuwe parcoursen!)

Bij de klimparken van Fun Forest is de afgelopen tijd hard gewerkt om waaghalzen (coronaproof) nieuwe uitdagingen te kunnen bieden.

Op alle vier de locaties (Almere, Venlo, Rotterdam en Amsterdam) zijn namelijk nieuwe platforms en stations gebouwd. Het klimpark in Almere heeft er bovendien twee nieuwe parcoursen bij.

Spannend

Het zogenaamde extreme parcours in Almere is bedoeld voor de echte durfallen. Het is gebouwd voor klimmers boven de 1.50 meter (adviesleeftijd 12+) en heeft een aantal bijzondere stations gekregen.

Zo zijn er onder andere visnetten tussen de bomen gespannen om overheen te klauteren. De klim wordt afgesloten met eenspannende sprong in het diepe: een vrije val van ruim tien meter hoog.

Kinderparcours

In navolging op de parken in Amsterdam en Rotterdam heeft ook Almere nu een nieuw kinderparcours. Voor de kleinste klimmers is er een nieuw parcours met evenwichtsbalken, touwnetten, wiebelbruggen en klimrekken.

Met een hoogte van 2,5 meter is dit ook een mooi beginparcours voor volwassenen met hoogtevrees.

Strippenkaart

Nieuw bij Fun Forest: een strippenkaart. De strippenkaart kost €90,- voor volwassenen en €70,- voor kinderen tot 12 jaar. De kaart is goed voor vijf klimavonturen. Kijk voor meer info op funforest.nl

Het is nog niet bekend wanneer Fun Forest-locaties Amsterdam en Rotterdam weer open gaan.