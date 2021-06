Kookboek getest: heilige kip gegaard in abdijbier (+ recept)

Sint-Bernardus, patroonheilige van de bijen en het vee en alle beroepen die daar mee te maken hebben. Maar ook van de drinkers, weliswaar een drankje dat de middeleeuwers dronken op zondagochtend bij het ontbijt of om zich te beschermen tegen reisgevaren. Maar kom, een lekker Sint-Bernardusbiertje, gebrouwen in Watou, versterkt ook de innerlijke mens. En al helemaal als je er mee aande slag gaat in een vleesgerecht.

Enkele chefs gebruikten één van de negen biersoorten als basis voor zowel een cocktail, snacks, voorgerecht en hoofdschotel als een dessert. Wij zetten even onze vegetarische voorkeur opzij en maakten de kip met Sint-Bernardus wit, spinazie en gekonfijte aardappelen.

Wat meteen opvalt, de lijst met ingrediënten is lang en dat voor bijna elk gerecht. Toch is de uitvoering best snel en eenvoudig. Voor de kip dan, want voor het hele gerecht zijn we ruim anderhalf uur zoet geweest in de keuken.

Het aangebraden kippenvlees wordt overgoten met een mengeling van groenten, witbier en kippenbouillon om dan 45 minuten in de oven rustig te garen. Ook de spinazie maakt haast zichzelf. De aardappelen moeten met look, tijm, rozemarijn en laulierblaadjes op een mediumvuur in koolzaadolie worden gekookt en moeten in die olie volledig afkoelen om daarna nog eens op te bakken in – jawel – een beetje olie.

Veel gedoe voor weinig meerwaarde. De aardappelen zullen in de toekomst gewoon worden gekookt en gebakken. Minder vettig en even lekker. De kip daarentegen is een voltreffer en het sausje op basis van het braadvocht en afgewerkt met gebakken spekreepjes, al helemaal. Het ingekookte witbier geeft het net dat beetje meer. Punten voor de kip, minder enthousiasme over de bijgerechten.

Recept: Kip met St. Bernardus wit, spinazie en gekonfijte aardappelen

Nodig (voor 4 personen)

Kip

1 hele hoevekip (ongeveer 1,3 kg), zout, peper, olie, 1 kleine ui, 2 teentjes knoflook, 1 wortel, 2 stengels selder, 235 ml St. Bernardus Wit, 235 ml kippenbouillon, 7g verse tijm

Spinazie

2 el boter, 1ui, 450 g spinazie, zout, peper

Gekonfijte aardappelen

450 g rode krielaardappelen, 500 ml koolzaadolie, 4 teentjes knoflook, 7 g verse tijm, 7 g verse rozemarijn, peper, zout, 4 laurierblaadjes

Afwerking

85 g boter, tijm, 115 g gebakken spekreepjes

Bereiding

Kip

Verdeel de kip in borstfilets, bouten en dijen. Kruid met zout en peper. Verhit olie in een pan en bak de stukken kip goed aan beide kanten aan. Haal ze uit de pan. Giet het resterende vet in een andere pan en voeg de fijngehakte ui, knoflook, wortel en selder toe. Bak op een middelhoog vuur tot de groenten beginnen te kleuren. Voeg de St. Bernardus Wit, kippenbouillon en tijm toe. Breng aan de kook en vervolledig met de aangebakken kippenstukken. Dek af en plaats gedurende ongeveer 45 minuten in een voorverwarmde oven van 150 °C tot de kip gaar is.

Spinazie

Smelt de boter in een grote pan tot ze schuimt. Voeg de gehakte ui toe en laat bakken tot ze licht karameliseren. Voeg de spinazie toe en schud de pan tot de spinazie gaar is. Kruid met zout en peper. Laat de spinazie daarna even uitlekken op keukenpapier.

Gekonfijte aardappelen

Was de aardappelen en dep goed droog. Doe ze samen met de overige ingrediënten in een grote pan en kook op een medium vuur gedurende ongeveer 25 minuten. Neem daarna de pan van het vuur en laat de aardappelen volledig afkoelen in de olie. Neem ze vervolgens uit de olie, snij ze in stukken en bak nog even op in een beetje olie. Kruid af met peper, zout en wat fijngehakte peterselie.

Afwerking

Doe de kip in een schone, warme serveerschaal met de gesneden gekonfijte aardappelen en de spinazie. Zeef de jus door een fijne zeef en laat 2 tot 3 minuten inkoken. Klop de boter erdoor en voeg tot slot wat fijngehakte tijm en spekreepjes toe.

Recept: The Sovereign, Washington DC, VS, chef: Greg Engert.