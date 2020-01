Deze woontrends zorgen voor rust in huis

Dichtbij de natuur

Het moderne interieur heeft een warme en natuurlijke uitstraling dankzij de zachte bruin- en grijstinten die de neutrale toon zetten, zoals in dit beeld van brostecopenhagen.com. De nieuwe collectie Marmoleum van Forbo-flooring.nl is de eerste CO2 neutraal geproduceerde vlakke vloer ter wereld en is gemaakt van natuurlijke grondstoffen.

Glas en bleek hout

In het naturellen interieur zien we steeds meer duurzaam en recyclebaar glas als materiaal toegepast in combinatie met bleek hout dat ook weer verantwoord is geproduceerd. We kunnen niet zuinig genoeg zijn op de natuur dus maak sfeer met de wandplank Arc van karl-andersson.se, de ‘Carved Vase’ van zakkia.com.eu en een gezellig theeservies van fermliving.com

In de knoop

Boetseren was heel hip in de jaren zeventig en is nu in designkunst weer volop in beeld. Je kunt natuurlijk ook zelf met een stuk klei (heel rustgevend!) een beeldje maken maar laat je dan eerst inspireren door de mooie sculpturen van FannyOlas.com en Theodeto.com

De handgemaakte vorm van een knoop ‘popt’ daarbij op; in klei, keramiek, glas en stof zoals het knoopkussen van designhousestockholm.com. Wil je meer weten over woontrends en stylingtips? Kijk op trendcompass.nl

Bekijk ook: Van deze woontrends krijg je reiskriebels