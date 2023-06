Zo maak je de lekkerste clubsandwich of BLT

Ik vermoed dat er vrij weinig mensen stilstaan bij het woord sandwich, al kan iedereen wel een aantal voorbeelden noemen. De gestapelde en belegde sneetjes brood vormen een vast onderdeel van onze lunch en zijn waarschijnlijk in de 18e eeuw ontstaan.

Al moet worden vermeld dat het gebruik van brood en beleg in Noord-Afrika en Azië al veel langer bestaat. Daar werden verschillende vormen van platbrood benut om uiteenlopende bereidingen van voedsel op te scheppen of in te pakken.

Adellijke titel

Sandwiches werden in de 18e eeuw door de hogere klasse veelvuldig gegeten tijdens de zogenoemde afternoon tea, samen met een kop heerlijke thee, een drank die in de 18e eeuw steeds populairder werd. Het woord sandwich is afgeleid van John Montagu, de 4e graaf van Sandwich. Hij zou tijdens lange kaartavonden een boterham met pekelvlees hebben besteld. De twee boterhammen zorgden ervoor dat zijn speelkaarten niet vettig werden!

Sommige historici stellen dat de sandwich in 19e eeuw echt beroemd werd tijdens de industriële revolutie. Arbeiders konden op zo’n manier op een snelle, draagbare en goedkope manier een maaltijd verorberen. In diezelfde periode werd het Amsterdams Joods broodje halfom, met pekelvlees en lever, populair in West-Nederland.

Hoewel sandwiches in Europa vooral rond de middag werden gegeten, kreeg het in Amerika een rol als uitgebreide maaltijd tijdens het avondeten. Het duurde niet lang voordat de beroemde BLT en clubsandwich werden geboren.

De BLT (bacon, lettuce, tomato) bestaat uit drie sneetjes wit of bruin brood, mayonaise, minimaal twee lagen bacon en tomaat. De clubsandwich bevat dezelfde ingrediënten, gebakken of gekookte kip of kalkoen en drie sneetjes geroosterd brood.

De BLT klinkt eenvoudig, toch gaat het geregeld mis. De beroemde Amerikaanse culi-schrijfster Mimi Sheraton schreef ooit: „Ten eerste dienen de twee(!) witte of bruine boterhammen goudbruin te zijn geroosterd. De reepjes bacon moeten kort van tevoren krokant worden gebakken. De tomatenplakjes zijn idealiter fris zuur. De sla moet bovendien bite én smaak hebben. Dat betekent dat ijsbergsla uit den boze is.”

Vooral toasten laat men soms achterwege, terwijl dit ook een praktische reden heeft: de ingrediënten blijven zo beter zitten. Een BLT-sandwich van slap brood trekt ook met prikkers krom. Bovendien leg je meerdere lagen kropsla op het broodje, zo krijg je toch knapperigheid, ondanks de dunne slasoort.

Maar het allerbelangrijkste is de volgorde. Volgens de goed geïnformeerde Amerikaanse TasteAtlas geldt voor de BLT deze ’officiële’ volgorde, onderop beginnend: brood - tomaat - sla - brood - bacon - mayonaise - brood.

De clubsandwich is wat ingewikkelder: brood - mayo - sla - tomaat - bacon - kip - brood - mayo - sla - tomaat - bacon - kip - mayo - brood.

Evolutie

De BLT is door de jaren heen grotendeels hetzelfde gebleven, maar de clubsandwich is geëvolueerd in nieuwe varianten op het origineel.

Zo vinden plakjes avocado, kaas, ei (gebakken of gekookt) steeds vaker hun weg naar de sandwich.

In plaats van kip wordt ook wel gebraden rosbief gebruikt. Er is tevens een vegetarische variant waarbij alleen het geroosterde brood is gebleven. Ertussen vind je vaak hummus, avocado, spinazie, paprika en tofoe or vega-bacon terug.

Het kan nu niet meer mis gaan met bovenstaande sandwiches! Resteert de laatste vraag: waarom worden er toch altijd chips bij deze broodjes geserveerd? Het serveren van chips is in de loop der jaren overgenomen in Europa, terwijl men dit in Amerika lang niet altijd doet. Franse frietjes zijn gangbaarder als het broodje als diner geldt.

Misschien zijn ze zonder chips of friet wel het beste. De sandwiches zijn immers al royaal gevuld.